Ağa Han Mimarlık ödülü Arolat'ın oldu

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Meslek hayatında ‘kilometre taşı’

Meslek hayatında ‘kilometre taşı’

Emre Arolat kimdir?

Milliyet gazetesinden Miraç Zeynep Özkartal, ödül töreni gecesinden izlenimlerini şöyle aktardı:Dün gece, Ağa Han Mimarlık Ödül Töreni için Katar İslam Sanatları Müzesi’nde toplananlar, bir Türk mimarı hayranlıkla alkışladılar: Dünyanın en önemli mimarlık ödülünü bu yıl alanlardan biri olan Emre Arolat’ı.Arolat’a ödülü Edirne’deki İpekyol Tekstil Fabrikası projesi getirdi. 20 bin metrekare alana sahip olan fabrikanın proje tarihi 2004-2005, yapımı ise 2006’da tamamlandı. Seçici Kurul ödül gerekçesinde projenin “İşverenin ticari menfaatine dönük olarak, işlevsel verimliliği hümanizm ile birleştirdiğini” söylüyordu: “Müslüman dünyasının hızlı bir şekilde sanayileştiği ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin artan işçilik maliyetlerini karşılayabilecek daha yüksek kalitede ürünler geliştirme ihtiyacında olduğu bir zamanda, İpekyol Tekstil Fabrikası akıllıca bir tasarımın daha yüksek üretkenlik ve kar oranları sağlayabilmesinin yanı sıra nasıl yinelenebilir bir plana sahip, daha temiz ve verimli bir çalışma alanı yaratabildiğini göstermektedir.”1977 yılında Ağa Han tarafından başlatılan ve üç yılda bir verilen ödül için bu yıl 401 aday vardı. Aralarında dünyaca ünlü mimar Jean Nouvel ve sanatçı Anish Kapoor’un da bulunduğu seçici kurul, beş projeyi ödüle değer buldu. Emre Arolat’ın İpekyol Tekstil Fabrikası projesinin yanı sıra; Riyad’da dünyaca ünlü Kanadalı mimarlık firması Moriyama & Teshima’nın yaptığı Wadi Hanife Sulak Arazisi, Tunus Hipermerkezinin Canlandırılması, Cordoba’da İspanyol mimar Nieto Sobejano imzalı Madinat Al-Zahra Müzesi ve Fujian’da Köprü Okul projeleri ödüllendirildi.Ağa Han ödülünün mesleki macerası içinde önemli bir adım olduğunu söyleyen Emre Arolat, bunda seçici kurulun kriterlerinin de etkili olduğunu açıkladı: “Bu yıl seçilmiş olan beş proje, yerel topluluklardaki yaşam kalitesinin arttırılmasına dönük ihtiyacı öne çıkartması ile çevresel, sosyal ve ekonomik mecralarda sürdürebilirliği destekleyerek, bağlamlarına karşı etik bir duyarlılık göstermiş olması gibi nedenlerle ödüllendiriliyor. Jüri, bu projelerin azimle birleşen ümidin, alçakgönüllülükle tavlanan gururun ve çeşitlilikten ödün vermeyen birliğin hikayesini anlatmakta olduğunu savlıyor.”Projenin işvereni İpekyol firmasının yönetim kurulu başkanı Yalçın Ayaydın ise Arolat’ı şu sözlerle kutladı: “Uluslararası arenada başarılarıyla kendini kanıtlamış olan Emre Arolat ile birlikte çok doğru bir işe imza attığımızın bu ödülle altının çizilmesi bizi sevindirdi.”Mimar bir çiftin, Şaziment-Neşet Arolat’ın oğlu olan Emre Arolat, 1963’te doğdu. 1982’de Galatasaray Lisesi’nden, 1986’da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1987’de Washington DC’de Metcalf and Associates Mimarlık Bürosu’nda çalıştı. 1987’de Arolat Mimarlık AŞ.’de çalışmaya başladı; 2004 yılında Gonca Paşolar ile birlikte EAA-Emre Arolat Architects’i kurdu. Firma bugüne kadar birçok önemli ödül kazandı.Türkiye’den Ağa Han alan 14. proje olduBugüne kadar Türkiye’den bu ödülü 13 proje aldı. İlk Ağa Han Ödülü’nü Türkiye’ye 1980 yılında Bodrum’daki Ertegün evi ve projesini Ertur Yener’le paylaştığı Ankara Türk Tarih Kurumu binasıyla Turgut Cansever ve Rüstem Paşa Kervansarayı projesiyle Ertan Çakırlar getirmişlerdi. Daha sonra mimarlık diploması olmayan Nail Çakırhan, Akyaka’daki eviyle 1983’te bu ödülü aldı. Çakırhan’ın ardından 1986’da Sedad Hakkı Eldem Sosyal Sigortalar Binası’yla ve Çelik Gülersoy Sultanahmet’te tarihi evler projesiyle, 1989’da Sedat Gürel Çanakkale’deki yaz eviyle, 1992’de Turgut-Feyza Cansever ile Emine-Mehmet Öğün Demir Tatil Köyü’yle ve Milli Saraylar yönetimi Köşk Bahçeleri projesiyle, 1995’te Alaaddin Egemen ODTÜ Ağaçlandırma Projesi’yle ve Behruz-Can Çinici TBMM Camii’yle, 2001’de Cengiz Bektaş Antalya’da Olbia Sosyal Tesisleri’yle, son olarak da 2004’te Han Tümertekin Çanakkale’de B2 Evi projesiyle Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazandılar. Bu yıl kaybettiğimiz Turgut Cansever, hala üç Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne sahip tek mimar olma unvanını koruyor.