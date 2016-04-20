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A&G Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 41'i "HDP'li tüm vekillerin dokunulmazlığı kalksın" diyor!

Ankete katılanların yüzde 78'ine göre, terör örgütlerinin arkasında 'dış güçler' var

20 Nisan 2016 13:42

Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G Araştırma Şirketi'nin anketine göre, dokunulmazlıklar konusunda halkın yüzde 41'i, HDP'li tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyor. Yüzde 31 ise "kaldırılacaksa tüm partilerin milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın" diyor.

Araştırma, 26-27 Mart arasında 39 ilde 123 mahalle-köy ve belde gezilerek, 18 yaş ve üstü 2 bin 199 kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı. Hane hane yapılan ankette, deneklerden 1090'ı kadınlar arasından seçildi. Türkiye'nin tüm bölgelerindeki büyük il ve merkezlerde terör ve dokunulmazlıklarla ilgili sorular soruldu.

Sabah'ın haberine göre, "Terör örgütlerinin arkasında kim var?" sorusuna ankete katılanların yüzde 78.1'i "yabancı güçler" cevabını verdi. Bu oranda katılımcıların yüzde 56'sı terör örgütlerinin arkasında ABD'nin yüzde 28.8'i Rusya'nın yüzde 28.14'ü ise İsrail'in olduğuna inanıyor.

Araştırmanın sonuçları şöyle:

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