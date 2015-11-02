A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür: Ne AK Parti karşıtıyım ne yanındayım

1 Kasım seçimlerinde yüzde 49,48 oy alan AKP’nin oylarına en yakın sonucu tahmin eden A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür sonuca hiç şaşırmadığını söyleyerek, “Ben ne AK Parti karşıtıyım ne AK Parti’nin yanındayım. Çarşamba gününden itibaren çok haksız eleştirilere uğradım” dedi.

Hürriyet’ten Can Mumay’ın haberine göre; AKP'nin 49,4 oy oranıyla tek başına iktidar olduğu 1 Kasım seçiminin ardından, gözler anket şirketlerine çevrildi. AKP’nin oylarını yüzde 47.2 olarak tahmin eden A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür’ün son anketi yüzünden kendisine tepkiler de olduğunu belirterek, “Çarşamba gününden itibaren çok haksız eleştirilere uğradım. Herkese hakkımı helal ediyorum. İşimi doğru yapmış olmanın huzurunu hissediyorum. Herkesten farklı düşünmemiz bunun temel nedeni” dedi.

Resmi olmayan AA sonuçlarına göre AKP yüzde 49.48 oy alarak tek başına iktidar olacak çoğunluğa erişti. AKP’nin bu seçim başarısına en yakın anket sonucunu açıklayan şirket ise A&G araştırma oldu. A&G seçimlere 1 hafta kala yayımladığı son seçim anketinde AK Parti’nin oy oranını yüzde 47.2 olarak tahmin etmişti.

“Bu sonuca hiç şaşırmadım”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gür, “Ben bu sonuca hiç şaşırmadım. 7 Hazirandan itibaren 4 tane araştırma yaptık. AK Parti’nin hep yükseldiğini gördük. Son hafta yaptığımız araştırmada 47.2 bulduk. Bu rakamlar Türkiye sonuçlarıydı. Yurtdışı oylar yoktu. 47.2’nin üzerine 49 olarak düşündüm ben ama yurt dışında araştırma yapmadığımız için bunu anketimize yazamazdık” dedi.

“Ne AK Parti karşıtıyım ne yanındayım”

Anketlerini tarafsız bir gözle hazırladığını ifade eden Gür, “Ben ne AK Parti karşıtıyım ne AK Parti’nin yanındayım. Bir araştırma yapıyoruz. Bunun etiği var. Bir araştırmacı dürüst olduğu müddetçe ancak var olabilir. İşimi doğru yapmış olmanın huzurunu hissediyorum. Bu ilk kez karşılaştığım bir şey değil. Bugüne kadar çok şükür yanılmadım” dedi.

“Hakkımı helal ediyorum”

Anket başarılarını neye bağladıkları sorusuna da yanıt veren Gür, “ Herkesten farklı düşünmemiz bunun temel nedeni. Diğerlerinden daha akıllı olmamızdan kaynaklanmıyor. Sadece işimizi yaptık. Dün gece çok geç yattım. Kendimi zinde görüyorum. Huzurluyum mahçup olmadım. Son anketimiz yüzünden haksız eleştirilere uğradım. Herkese hakkımı helal ediyorum. Herkes kendi takımının şampiyon olmasını istiyor. Ama biz kondisyona fiziki güce bakıyoruz” dedi.