A&G Araştırma Şirketi anket sonuçlarını açıkladı

2007 genel seçimlerinin ve 2009 yerel seçimlerini sonuçlara en yakın şekilde takip eden kamuoyu araştırma şirketlerinden A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine ilişkin ilk kez rakam açıkladı.

Yaklaşık 4 haftadır Türkiye genelinde geniş kapsamlı araştırmalar yapan şirket, son olarak 2-3 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde 42 il, 2976 hanede yüz yüze görüşmeler yaptı.

HDP barajı geçiyor

İnternethaber.com'un haberine göre, Adil Gür'ün pazar günkü genel seçimlere dair oy oranları tahminleri şu şekilde:



"Yüzde 7 civarında, 'sandığa gitmeyeceğim, boş oy vereceğim, fikrim yok' diyen kararsız seçmen orantısal olarak dağıtıldığında, A&G Araştırma'nın son araştırmasında bulduğu bulgular şöyledir:



AK Parti: Yüzde 42

CHP: Yüzde 27

MHP: Yüzde 16

HDP: Yüzde 12

Diğer: Yüzde 3



*Bu araştırmanın hata payı, güven sınırları içerisinde (+-) yüzde 1,5'tur.

Yurt dışı oylar, AKP'nin oy oranını artıracak

Kamuoyunda bu araştırma sonuçlarını okurken şuna dikkat etmek lazım; Bu, Türkiye'deki seçmenin seçmen davranışı ile ilgili tercihi. Bir de yurtdışı oylar var. Bugüne kadar yurtdışında kullanılmış 1 milyon 200 bin civarında oy var. Henüz sandıklar açılmadı, seçim günü sandıklar açıldığında yurtdışı oylar AK Parti'nin oylarını bir miktar daha yukarıya götürecektir.

Daha önceki tecrübelerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz; yurtdışı oylar dahil edildiğinde, AK Parti yüzde 43'lere çıkabilir, CHP yüzde 27'nin, MHP yüzde 15,5'a inebilir, HDP binde 2-3 daha fazla yükselebilir.

'Sandığa ilgi azmış gibi görünse de, katılım yüksek olacak'

Ben bu seçimlere yüzde 85-90 arasında bir katılım bekliyorum. Son günlerde, sokaktaki herkes siyasetçiler, siyasete ilginin az olduğunu, ülkede bir seçim havasının olmadığını söylüyorlar, bunu ben de gözlemliyorum. Ama bunun temel nedeni, seçmenin sandığa ilgisiz olması değil. Bunun temel nedeni, Türkiye'nin son iki üç yıldır çok seçim yapmış olması, biz seçimden yorulduk artık.



Seçmen yoruldu, partilerin örgütleri teşkilatları yoruldu, herkes yoruldu. Bu nedenle sandığa ilgi azmış gibi, seçime katılım az olacak gibi bekleniyor ama ben o kanaatte değilim.

'Tek başına iktidar ya da koalisyon konusunda tahmin yapmak zor'

Bu seçim dönemi için sizinle yaptığım üç-dört röportajda bu seçimde yüzde 0.5- yüzde 1'in ne kadar önemli olduğunu söyledim. Seçim akşamı biz bunun böyle olduğunu göreceğiz. Bu oranlara bakarak "tek başına iktidar çıkar" ve ya "kesinlikle koalisyon çıkar" demek çok mümkün görünmüyor. Milletvekili hesabını yapabilmek için il sonuçlarını bilmek lazım.

O ildeki son sıradaki "artık" milletvekilini, yani, en son sıradaki milletvekilini kimin aldığı önemli. Son sıradaki milletvekilini 81 ilde hangi parti daha çok oranda almış ise, o partinin lehine bir durum söz konusu olacaktır. O nedenle altını çizerek tekrar söylemek istiyorum; bu oranlara bakarak "Türkiye'de kesinlikle iktidar çıkar, kesinlikle koalisyon çıkar" demek mümkün değil.

