Afyonkarahisar'ın lezzetleri Mehmetçiğe gönderildi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü ile AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere \'Mehmetçikle El Ele\' kampanyası kapsamında Afyonkarahisar lezzetleri olan lokum, sucuk ve çeşitli gıda maddelerinin yanı sıra öğrencilerin yazdığı mektupları gönderdi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütüne yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk devletinin ve ordusunun yanında olduklarını söyledi. AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı, öğrenci kulüp ve topluluklarının başlattığı \'Mehmetçikle El Ele\' kampanyasına rektörlük olarak destek verdiklerini belirten Prof. Dr. Solak, \"Afrin cephesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele eden askerlerimize, öğrenci mektuplarının yanı sıra manevi desteğimizi, hayırsever vatandaşlarımızın da katkısıyla Afyonkarahisar lezzetlerini gönderiyoruz. Bu kampanyayla maddi ve manevi desteğimizi duyurmak istiyoruz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz\" diye konuştu.

AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir ise üniversite öğrencilerinin Mehmetçiğe yaklaşık bin mektup yazdığını, Afyonkarahisar\'daki hayırseverlerin destekleriyle de şehrin lezzetlerini Kilis\'e gönderdiklerini kaydetti.

AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Pakize Özdemir\'in askerlere yazdığı mektubun da okunmasının ardından gıda maddelerini taşıyan araçlar Kilis\'e gönderildi.

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