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Afyonkarahisar'daki zincirleme trafik kazası AFYONKARAHİSAR (A.A)

23 Ekim 2011 02:46

-Afyonkarahisar'daki zincirleme trafik kazası AFYONKARAHİSAR (A.A) - 22.10.2011 - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü 37 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ercan Tepe'nun kullandığı 34 DZ 7849 plakalı yolcu otobüsünün, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 67. kilometresinde önce Muzaffer Gül idaresindeki 06 AU 7322 plakalı otomobille, daha sonra da Ali İhsan Bayhan yönetimindeki 42 CDZ 28 plakalı boya yüklü kamyonla çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan 37 kişiden Hüseyin Erkaya'nın tedavi altına alındığı Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Gül olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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