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Afyonkarahisar'da zincirleme TIR kazası: 3 ölü (2)

KAZA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kazaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

02 Kasım 2017 14:53

KAZA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA
Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa İlçesi\'nde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan 3 TIR\'ın karıştığı zincirleme kazaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde olay yerinin geniş bir alanı kapladığı ve kazaya karışan araçların hala yandığı görülüyor. Çevredekiler kazanın nasıl olduğunu anlamaya çaışırken, araçlardan birinde hala canlı bir kişinin olduğu söylemi ve \"Ne olmuş burada, bomba mı patlamış\" şeklinde yorumlar yapıldığı duyuluyor. Görüntünün sonunda ise bir kişinin yangın söndürme tüpüyle araçların yanan bir parçasına müdahale ettiği görülüyor.

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