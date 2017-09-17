Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da 4 otomobille minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1\'i bebek 9 kişi yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Kaza, Afyonkarahisar çevreyolunda saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 TZN 03 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Serkan Çeliker\'in yönetimindeki 03 HB 853 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle duran Kamil Yaz yönetimindeki 64 AV 536 plakalı otomobille Tahsin Erdoğan yönetimindeki 05 NB 101 plakalı otomobil ve Mehmet Asana idaresindeki 13 AS 189 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1\'i bebek 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılar ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar çevreyolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan 06 TZN 03 plakalı otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı belirtildi.