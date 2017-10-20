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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 23 yaralı (2)- Yeniden

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Çay İlçesi'nde, yolcu otobüsü, önüce önündeki TIR'a, ardından da yol kenarındaki istinat duvarına çarptı

20 Ekim 2017 13:24

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Çay İlçesi\'nde, yolcu otobüsü, önüce önündeki TIR\'a, ardından da yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Çay karayolunun 51\'inci kilometresindeki kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Gaziantep\'ten İzmir\'e giden Erhan Çağlayan yönetimindeki 27 LM 817 plakalı Ben Turizm\'e ait yolcu otobüsü, aynı yöne giden Ahmet Yılmaz\'ın kullandığı 13 KB 446 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu.
Kazada, otobüs yolcularından 43 yaşındaki Ali Osman Önal yaşamını yitirdi, aralarında otobüs şoförü Erhan Çağlayan ve TIR şoförü Ahmet Yılmaz\'ın da bulunduğu 23 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi\'ne gönderilerek tedaviye alındı.

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