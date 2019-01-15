Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı (2)

SAĞLIK KONTROLÜ

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sandıklı merkezli Dinar ve çevre ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1\'i kadın 21 şüpheli sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Sandıklı\'dan jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Afyonkarahisar\'a getirilen 21 şüpheliden kan ve kıl örnekleri alındı. Şüphelilerin daha sonra jandarma eşliğinde işlemleri için Sandıklı\'ya götürüleceği belirtildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



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