Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Bingöl'den, Kütahya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı öğrenilen 44 FT 709 plakalı ticari aracı takibe aldı.

Konya-Afyonkarahisar karayolunda KOM ekipleri tarafından durdurulan ticari araç, emniyetin otoparkına çekilerek arandı. KOM'un narkotik köpeği Dino'nun da katıldığı aramalarda halı ve kilimlerin arasında 60 kilo esrar bulundu.

Halı-kilim tüccarı görünümündeki N.G., V.E., S.E. ve O.E gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan N.G'nin, Kütahya'da 100 kilo esrar yakalattığı, cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu ticaretine devam ettiği öğrenildi.