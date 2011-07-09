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AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ AFYONKARAHİSAR (A.A)

09 Temmuz 2011 15:16

-AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 09.07.2011 - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Gökhan Okçin (23) idaresindeki 34 UK 8242 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 12. kilometresinde yol kenarındaki mermer fabrikasının bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe girişindeki demir kapının diğer tarafına geçen araçtaki Gökhan Okçin, Bilal Armağan (26) ile kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Kazada ölen 4 kişinin cesetleri, savcılık incelemesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morguna gönderildi. Üzerinden kimlik çıkmayan 2 kişinin kimliklerinin tespit edilmeye ve yakınlarına ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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