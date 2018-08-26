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Afyonkarahisar'da tatil dönüşü trafiği

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili dönüşü nedeniyle 12 ilin kavşak noktasındaki Afyonkarahisar'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

26 Ağustos 2018 19:33

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili dönüşü nedeniyle 12 ilin kavşak noktasındaki Afyonkarahisar\'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirip tatil beldelerine ya da memleketlerine giden vatandaşların tatil dönüşünü son güne bırakması Ankara, Kütahya, İzmir, Eskişehir, Konya, Denizli ve Antalya gibi 12 kentin kavşak noktasında bulunan Afyonkarahisar\'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Bayram tatili boyunca çok fazla aracın geçtiği kavşaklarda trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

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