-Afyonkarahisar'da şüpheli zarf paniği AFYONKARAHİSAR (A.A) - 21.11.2011 - Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen ve içinden toz çıkan zarf pangiğe yol açtı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bir zarf gönderildi. Zarfı açan İl Eğitim Denetmenleri Başkanı Ethem Gürsu, zarfın içinde sarı toz olduğunu görünce polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Olaylarla Mücadele ekiplerine konuyla ilgili bilgi verdi. Bunun üzerine KBRN Olaylarla Mücadele ekipleri, şüpheli zarfı ve boşaltıldığı bir poşeti güvenli bir şekilde toplayarak Hıfzıssıhha Kurumuna gönderilmek üzere Afyonkarahisar Sağlık İl Müdürlüğüne teslim etti. Olayın ardından herhangi bir hastalığın oluşması riskine karşın, katta bulunan ve zarfı açan kişiler bina önüne kurulan sistemle biyolojik arıtmadan geçirerek binadan çıkartıldı. Tozun nasıl bir madde olduğu ve ne içerdiği laboratuvar sonucunda belli olacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.