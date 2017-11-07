Afyonkarahisar'da sis manzarası

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin tamamını kapladı. Bulutların ortasından sivrilen Karahisar Kalesi ise benzersiz bir görüntü oluşturdu.

Afyonkarahisar\'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin tamamını kaplayan sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kent merkezi tamamen beyaz bulutla kaplanırken, şehir görünmez hale geldi. Afyonkarahisar\'a adını veren tarihi Karahisar Kalesi ise sisin ortasından sivrilerek gökyüzüne uzanan görüntüsüyle hayran bıraktı.

Kalenin zirvesi beyaz bulutların arasından sıyrılırken, kentin en yüksek noktası olan Hıdırlık Tepesi\'ne çıkanlar benzersiz manzaranın keyfini çıkardı.



FOTOĞRAFLI