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Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR, (DHA)-AFYONKARAHİSAR'da, 33 yaşındaki İbrahim Kadıoğlu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

04 Ekim 2017 22:22

AFYONKARAHİSAR, (DHA)-AFYONKARAHİSAR\'da, 33 yaşındaki İbrahim Kadıoğlu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.
Şuhut İlçesi Bademli Köyü\'nde oturan İbrahim Kadıoğlu, aralarında önceden husumet bulunan 37 yaşındaki Ş.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K., yanında bulunan silahla Kadıoğlu\'na ateş etti. Kadıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.K.\'yı gözaltına aldı. İbrahim Kadıoğlu\'nun cenazesi ise incelemeden sonra morga gönderildi.　

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