-AFYONKARAHİSAR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 09.04.2011 - Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karamık beldesindeki Karamık Gölü'nde, Akın ailesi ile Çavuş ailesi arasında, balık tutma yeri nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki taraf birbirine av tüfekleri ile ateş etmeye başladı. Olayda, Gazi Akın (55) ve oğlu Mehmet Akın (35) ile Ali Çavuş (35) öldü. Yaralanan Tahsin Çavuş (38) ise Bolvadin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaya karıştığı ve daha sonra kaçtığı bildirilen Uğur Akın (32) ise aranıyor. Bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.