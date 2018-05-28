Afyonkarahisar'da şampiyonluk coşkusu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Afjet Afyonspor\'un Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükselmesi Afyonkarahisar\'da coşkuyla kutlandı. Çok sayıda taraftar sokağa dökülerek şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Mersin\'de oynanan Play- Off müsabakasında Sakaryaspor\'u 2-1 yenen Afjet Afyonspor, Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükselen üçüncü takım oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Afyonkarahisar\'da 7\'den 77\'ye binlerce taraftar meydanlara çıktı. Şehrin çeşitli yerlerinde toplanan gruplar kentin en işlek noktalarından Yeşil Yol Caddesi\'nde buluştu. Mor beyazlı takım taraftarları şampiyonluk sloganları attı. Sırtına formasını giyip, eline bayrağını alan taraftarlar meşaleler eşliğinde büyük coşku yaşadı.

Kentte bir bayram havası oluşurken, çok sayıda taraftar da araçlarıyla konvoy oluşturarak klakson çaldı ve kutlamalara katıldı. Şampiyonluk kutlamaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel, \"Şampiyonluğumuzu tüm Afyonkarahisarlılara hediye ediyoruz. Biz inandığımız yolda başarıya ulaştık. Mutluyuz. Kulübü kurduğumuzda bir hedef koymuştuk. Hedefimizi 10 yıla yaymıştık. Ama son 6 yıl içerisinde 1\'inci Lig\'e çıkmayı başardık. Hedefimiz Süper Lig. Futbolcularıma, teknik heyetime, tüm yönetime teşekkür ediyorum. Tüm şehre şampiyonluğumuz, kupamız hayırlı olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Araç konvoyundan görüntüler

- Taraftarların şampiyonluk kutlamaları

- Slogan atan taraftarlar

- Taraftar gruplarının toplanıp birlikte yürümesi

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

