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Afyonkarahisar'da okullar yarın da tatil AFYONKARAHİSAR (A.A)

11 Ocak 2012 19:53

-Afyonkarahisar'da okullar yarın da tatil AFYONKARAHİSAR (A.A) - 11.01.2012 - Afyonkarahisar'da il merkezi ve Emirdağ ilçesinde eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.  Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar ve Emirdağ'da, kar yağışı ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilemesi dolayısıyla bugün eğitime ara verilmişti. Söz konusu yerleşim birimlerinde elverişsiz hava koşullarının devam etmesi yüzünden ilköğretim ve liselerde eğitime yarın da ara verilecek. İl merkezindeki resmi kurum ve kuruluşlarda çalışan engelliler ise yarın idari izinli sayılacak. Bu arada, il genelinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 219 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresine bağlı 9 ekip, 9 greyder, 4 kepçe, 7 kamyon ve 7 pikapla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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