Afyonkarahisar'da mühimmat deposu patlaması davası yeniden başladı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da 5 yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasına ilişkin dava, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından Afyonkarahisar\'da yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan 3 sanık katılmazken, şehit aileleri ve avukatları sanıkların tutuklu yargılanmasını, olay yerinin yeniden incelenmesini ve keşif yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutuklanma talebi başta olmak üzere diğer talepleri reddetti.

Afyonkarahisar\'da 5 Eylül 2012 tarihinde 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasının, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından ilk duruşması, Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan olay tarihinde Afyonkarahisar 500\'üncü İstikam Ana Depo Komutanlığı 4\'üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay Veysel Özbay, Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ve Üsteğmen Tarık Aydın katılmazken, şehit aileleri, yakınları ve avukatları hazır bulundu. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Baro Başkanı Turgay Şahin\'in de gözlemci olarak katıldığı duruşma, kimlik tespitiyle başladı. Mahkeme başkanı kimlik tespitinin ardından şehit ailelerine tek tek şikayetçi olup olmadıklarını sordu.

SANIKLARIN TUTUKLANMASINI İSTEDİLER

Şehit yakınları Vildan Tokgöz, Zekine Taştan, Ali Taştan, Arif Uluer, Faruk Çokgöz, Halise Öztürk, Necdet Öztürk, Hasan Kaya, Emine Kaya, Esra Kapan, Sami Serkan Eriç, Nuri Selahattin Eriç, Güllü Eriç, Satı Ergenç, Bekir Ergenç, Seçil Karakoç, Fidan Düger, Zekai Fırat Düger, Döndü Düger, Ali Fatih Düger, Nermin Düger, Haydar Düger, İhsan Aydın, Meryem Aydın, Hüseyin Aydın, Hasan Akkuş, Aysel Özer, Yunus Özer, Eyüp Özel, Yiğit Naim Şahin, daha önceki ifadelerine katıldıklarını, sanıklardan şikayetçi olarak tutuklanmalarını ve mahkemeye katılmalarını istedi.

SORULARIMIZA CEVAP BEKLİYORUZ

2012 yılından bu yana acılarının devam ettiğini söyleyen Şehit Tolga Taştan\'ın babası Ali Taştan, sivil mahkemeye güvendiklerini söyledi. Taştan, \"Olayın üzerinden 5 yıl geçti. Acımız halen taze. 5 yıldır sorularımıza askeri mahkemede cevap bulamadık. İnşallah burada cevap buluruz. Ben buraya sabah 04.00\'te geldim. Fakat sanıklar yok. Tutuksuz yargılandıkları için katılmıyorlar. Ben sanıkların tutuklanmasını ve burada bizler gibi mahkemeye getirilmesini istiyorum\" dedi.

FETÖ İLE İLGİSİ OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Patlamanın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkisinin olup olmadığı konusunda şehit aileleri ve yakınlarının sorusuna cevap veren mahkeme başkanı, \"FETÖ terör örgütüyle ilişkisi olup olmadığı konusunda gerekli istihbarat raporları geldi. Gelen raporda FETÖ ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görüldü. İstihbarat raporları bu yönde\" şeklinde açıklama yaptı.

\"KEDİ KAYBETMEDİK, EVLAT KAYBETTİK\"

Mahkeme öncesi dışarıda 1.5 saattir beklediklerini söyleyen Şehit Onbaşı Onur Fikret Düger\'in babası Zekai Fırat Düger, mahkeme heyetine tepki göstererek, duruşmanın zamanında başlaması talebinde bulundu. Düger, \"Hala evlatlarımızın acısını yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. 1.5 saattir dışarıda mahkemeye girmek için bekliyoruz. Bizim gibi sanıkların da gelip mahkemede bulunmasını istiyoruz. Ayrıca sanıkların halen maaş almalarını da kabul etmiyoruz. Biz kedi kaybetmedik, evlat kaybettik. Lütfen bu konuda daha duyarlı olmanızı istiyoruz. Ayrıca askeri mahkemenin almış olduğu kararları da kabul etmiyoruz\" diye konuştu.

\"3 GÜNLÜK ASKERİN MÜHİMMAT DEPOSUNDA NE İŞİ VAR\"

Oğlu Şehit Onbaşı Mehmet Emre Özer\'in olaydan 3 gün önce mühimmat deposunda göreve başladığını anlatan Aysel Özer, \"3 günlük askerin ne işi var depoda\" diye sordu. Askerlik yaptığı depoyu bile tam anlamıyla bilmeyen evladının acısıyla yanıp kavrulduğunu belirten Aysel Özer, \"Evladımı patlamadan üç gün önce askerlik vazifesini yapmak için gönderdim. Benim evladım 3 günlük askerken ne işi var mühimmat deposunda\" diyerek gözyaşı döktü.

SANIKLAR 2 İLE 4 AY TUTUKLU KALDILAR

Duruşmada tek tek söz alan şehit ailelerinin avukatları, dosyada gerekli bütün delillerin toplandığını, karar verilmesi gerektiğini söyledi. Tutuksuz yargılanan sanıkların sadece 2 ile 4 ay tutuklu kaldıklarını belirten avukatlar, şehit ailelerinin tepkilerinin de bu yönde olduğu ve sanıkların tutuklanması gerektiğini dile getirdi. Patlamanın FETÖ/PDY ile ilgili olmadığı yönündeki raporları incelemek istediklerini aktaran avukatlar, bununla ilgili itirazda bulunacaklarını, sanıkların delilleri karartma şüphesi için tutuklanmalarını talep etti. KHK ile kapatılan Eskişehir askeri mahkeme heyetinin patlamanın meydana geldiği yeri turistik gezi yapar gibi incelediğini iddia eden avukatlar, olay yerinin yeniden incelenmesini ve keşif yapılmasını istedi.

\"DELİLLERİ KARATMA SÖZ KONUSU DEĞİL\"

Mahkeme başkanı şehit yakınlarının avukatlarının ardından sanık Veysel Özbay\'ın avukatına söz verdi. Sanık avukatı dosyayla ilgili bilirkişi raporunun düzenlendiğini, çeşitli tarihlerde keşif yapıldığını söyledi. 5 yıl sonra keşif yapılmasının doğru olmayacağını aktaran sanık avukatı, taleplerle ilgili takdiri mahkeme heyetine bıraktığını, müvekkilinin delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını belirtti. Sanık avukatı, müvekkilinin tutuklanması için herhangi bir delil bulunmadığını, tutuklama talebinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutuklanma talebi başta olmak üzere diğer taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.



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