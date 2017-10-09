Afyonkarahisar'da kaza: 2'si asker 4 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut İlçesi\'nde, göreve giden jandarma minibüsüne kamyonun çarptığı kazada, 2\'si asker 4 kişi yaralandı.

Şuhut İlçesi\'nde, Resul Kuytu yönetimindeki 27 NP 345 plakalı kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin içinde bulunduğu ekip minibüsüne, Savaş Özkan (32) yönetimindeki 41 AZ 695 kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, jandarma astsubay E.E (39), jandarma er F.Ş (24) ile kamyon sürücüleri Savaş Özkan ve Resul Kuytu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan Resul Kuytu ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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