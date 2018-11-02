Afyonkarahisar'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da, iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücülerden İbrahim Önder (15) yaşamını yitirdi, İbrahim Demir (24) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Şuhut ilçe merkezi Karlık Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim Önder yönetimindeki motosiklet ile İbrahim Demir yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada İbrahim Önder olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Demir ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı İbrahim Demir, Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan İbrahim Demir\'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaza sırasında sürücülerin başlarında kask olmadığı öne sürüldü.

Kazada yaşamını yitiren İbrahim Önder\'in Şuhut’a bağlı Karlık köyü muhtarı Ahmet Önder\'in oğlu olduğu öğrenilirken, cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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