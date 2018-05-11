Afyonkarahisar'da hastaneden Suriyeli ailenin bebeği kaçırıldı (3)

KAÇIRILAN BEBEK AİLENİN İLK ÇOCUĞU

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı erkek bebeğin, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Halep kentinden 2 yıl önce Afyonkarahisar’a gelen ve burada tanışarak 1 yıl önce evlenen Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso’nun (29) dün öğle saatlerinde dünyaya gelen ‘Muhammed İbrahim’ adını verdikleri ilk çocukları olduğu belirtildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kadın ve kaçırdığı bebeğin bulunması için çalışmalar sürerken, baba Amir Zahlül Meeso’nun olayla ilgili polis merkezine gittiği ve kendisinin de bilgisine başvurulduğu kaydedildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KONUŞMASINA İZİN VERMEDİ

Olayla ilgili şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmazken, Suriyeli bebeğin babası Amir Zahlül Meeso, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde bekleyen gazetecilere kameralar önünde açıklama yapacağı sırada güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Baba Meeso güvenlik görevlilerince hastane içerisine götürüldü.

BABA 3 KİŞİNİN DAHA İFADESİNİN ALINMASINI İSTİYOR

Baba Amir Zahlül Meeso, gazetecilere daha sonra yaptığı açıklamada ise hastanede olayla yakından ilgisi bulunan 3 personelin ifadesinin alınması talebinde bulunduğunu söyledi. Meeso, olayı takip eden basın mensuplarının getirdiği tercüman yardımıyla yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bebeğimiz dün dünyaya geldi. Bugün ise işitme ve görme testi için benimle birlikte bir hastane görevlisi testin yapılacağı yere kadar refakat etti. Daha sonra testlerimizi yaptırıp çocuğu emzirmek için tekrar annesine vererek eczaneye ilaç almaya gittim. O esnada eşimin ve bebeğin yanına gelen hastane personeli kıyafeti giyen bir kişi bir takım tetkikler yapılacağını söyleyerek almış götürmüş. Eczaneden geldikten sonra bir süre bekledim çocuğum gelmedi. Daha sonra oradaki sekretere ve hemşirelere sordum. Görmemişler. Daha sonra hastane yetkililerine ve polise bildirdik. Henüz çocuğumun kaçırılmasına ilişkin bir sonuca varılamadı. Hastaneden kulak ve göz taraması için götürülen doktorların ve refakat eden hemşirenin ifadesinin alınmasını talep ettim.”

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