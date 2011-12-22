-Afyonkarahisar'da gıda zehirlenmesi AFYONKARAHİSAR (A.A) - 22.12.2011 - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 57 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Çay Kız Meslek Lisesi pansiyonunda kalan 160 öğrenciden 57'si, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayınca ambulanslarla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerden 7'si buradaki müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yemeklerden numune alındığı, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.