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Afyonkarahisar'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 33 gözaltı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 10'u kadın 33 şüpheli gözaltına alındı

30 Ekim 2017 17:35

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 10\'u kadın 33 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentte birçok adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve askerlerle birlikte çeşitli eski kamu görevlilerinin de olduğu 10\'u kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolüne çıkarılırken geniş güvenlik önlemi alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Operasyonların FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik yapıldığı belirtildi.

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