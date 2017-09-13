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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 25 gözaltı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alındı

13 Eylül 2017 19:40

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY\'ye üye oldukları ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2\'si sorgularının ardından serbest bırakılırken, 23\'ü polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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