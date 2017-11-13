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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY operasyonunda 3'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı

13 Kasım 2017 17:51

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ/PDY operasyonunda 3\'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında 3\'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin çoğunun cep telefonlarında örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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