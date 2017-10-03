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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Sait KARADUMAN/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da geçen hafta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 20'si adli kontrollü olmak üzere 29'u serbest bırakıldı

03 Ekim 2017 18:26

Sait KARADUMAN/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da geçen hafta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 12\'si tutuklanırken, 20\'si adli kontrollü olmak üzere 29\'u serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içi haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı ve örgüte maddi destek sağladığı iddia edilen 40 şüpheliyle daha önce hakkında örgüt üyeliği suçundan soruşturma başlatılıp adli kontrolle serbest bırakılan ve aleyhinde ifade verenleri örgüt adına tehdit ettiği tespit edilen 1 şüpheli, 25 Eylül\'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 9\'u polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 12\'si tutuklandı, 20\'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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