Afyonkarahisar Valisi: Yurtlarda fuhuş ile ilgili 30 değil 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar Kız Yetiştirme Yurdu ile ilgili basında çıkan "Yetiştirme yurdu kızlarına fuhuş tuzağı" başlıklı haberlere ilişkin, "Emniyet kayıtlarında doğru olan bilgiler var. Söz konusu olay 3 ay önce olan bir hadise. İhmal ve istismara uğrayan yaşı küçük 3 kızımız bulunuyor. 16 Ekim 2013 tarihinde Ö. H. adlı kızımızın istismarı nedeniyle 2 kişi, A.A. isimli kızımızın istismarından da 2 kişi tutuklanmış. Abartıldığı gibi 30-40 kişi yok" dedi.

Balkanlıoğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında, söz konusu olayla ilgili yasal işlemlerin yapıldığını belirterek, yetiştirme yurdunda kalan çocukların okullara gönderildiğini, eğer okumazlarsa kabiliyetlerine göre uzmanlar nezaretinde bir meslek ve sanat sahibi yapılmaya çalışıldığını söyledi. Bu çocukların büyük bir bölümünün problem yaşadıkları için geldiklerini belirten Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bazen kendilerine kötülük yaparak toplumdan intikam aldıklarını sanıyorlar. Buralar cezaevi koşullarında, bu çocukları barındırmadığından okula giderken, bir şeyler almaya çarşıya çıktıklarında her ne kadar takip altında olsalar da bunları istismar eden, bunları bir şekilde kötü alışkanlıklar kazandırmaya çalışan, tecavüze, tacize yeltenen tipler de çıkabiliyor. Ama bunların hepsi emniyetçe, sosyal hizmetler yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bütün bunlara rağmen çocukları istismar edenler çıkabiliyor."

"Gözlem altında kalan çocuklar uyum sağlaması mümkün olan ve kendisini daha rahat hissedebileceği raporla sabit olan çocuklar, çocuk evlerine alındı" diyen Balkanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Her bir evde 4-5 çocuk kalıyor. Bunların 'anne' diye hitap ettikleri kişiler var. Çocuk ister istemez büyüyor ve toplumda hayata katılacak. Şimdi son derece başarılı ve kaliteli eğitimlerden geçiyorlar. Afyonkarahisar'da normal ailesiyle kalan ve sıkıntı yaşayan nasıl çocuklar varsa bu çocuklarda var. Bunlar asla ihmal edilmiyorlar ve sıkı takip ediliyorlar."

'3 ay önce olmuş'

Yaşı küçük çocukların istismar edilmesinin kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da kız yetiştirme yurdu kapanalı 1,5 ay oluyor. Söz konusu yurt, resmi olarak da yılbaşında tamamen kapatıldı. Problemli tipler artık başka şehirlere gözlem ve rehabilitasyon merkezlerine gidiyor. Bizim buradaki çocuklarımız, evlerde kalıyorlar. Başlarında onlara sahip çıkan son derece iyi eğitimli annelerinin nezaretinde, değerlerine bağlı olarak yetişiyorlar. Bunlar tamamen eski haberler. Bu çocuklar, daha sıkı gözlemlerin yapıldığı rehabilitasyon merkezlerinde barındırılıyorlar. 'Devletin koruması altında kalan çocukların böyle çok fazla istismara uğruyorlar, fuhuş çetelerinin tezgahına düşüyorlar' diye bir şey yok. Bu haberlerin tamamı 3 ay öncesine ait. 3 kızımızın başına gelen hadisede bir anda olmuş değil, 2013 yılı boyunca olan hadise."

'Abartıldığı gibi 30-40 kişi yok'

Balkanlıoğlu, olayla ilgili 30 tutuklama olduğu iddiasının hatırlatılması üzerine, "Emniyet kayıtlarında doğru olan bilgiler var. Söz konusu olay 3 ay önce olan bir hadise. İhmal ve istismara uğrayan 3 çocuk bulunuyor. 16 Ekim 2013 tarihinde Ö. H. adlı kızımızın istismarı nedeniyle 2 kişi, A.A. isimli kızımızın istismarından da 2 kişi tutuklanmış. Abartıldığı gibi 30-40 kişi yok. Kurum personelinden bu işe müdahil olan yok. Bir kişi hakkında şüpheler oluşmuş, şirket elamanı olarak çalışan o şüphe edilen şahısta acaba dahil olmuş olabilir mi? diye savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş. En ufak endişe edilen şahıs dahi buralarda barınamayacağı için işten çıkarılmış. Olay bundan ibaret" diye konuştu.

'Yeni olmuş gibi vermek doğru değil'

Bir gazetecinin "3 ay önce olan olay, şimdi neden servis edilmiş olabilir?" sorusunu Balkanlıoğlu, şöyle yanıtladı:

"Buralar bizin göz bebeğimiz kurumlarımız. Buralar hakkında, şaibeler, olumsuz yargı oluşturacak haberler yaparken çok dikkat etmek lazım. Bu devletin önem verdiği sosyal devletin gereklerinden olan bu sahipsiz yavrularımıza sahip çıkan, onları okutup adam eden kurumlara sahip çıkmak lazım. Sadece devlet değil de herkesin duyarlı olup sahip çıkması lazım. Buna basın da dahil. Geçmişte 3 ay önce olmuş bir hadiseyi yeni olmuş gibi basına vermekte doğru değil."