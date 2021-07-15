Afyonkarahisar'da tarım işçilerinin minibüsü, kamyonete çarptı: 17 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tarım işçilerinim taşındığı minibüsün kamyonete arkadan çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında, Antalya-Afyonkarahisar kara yolunun 35'inci kilometresi Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden ve tarım işçilerini taşıyan Çetin Öğmen'in kullandığı minibüs, Göktan Özkurt yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Öğmen ve Özkurt ile minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Sandıklı'daki çeşitli hastanelere götürüldü. (DHA)