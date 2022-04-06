Afyonkarahisar'da eski belediye başkanı, hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, römork hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri eski belediye başkanı Nurettin Özdemir olmak üzere 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akharım beldesinde S.K'nin arazisinden römork ve içinde bulunan 2 su tankının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, beldede bir dönem belediye başkanlığı yapan Nurettin Özdemir'in yakın zamanda römork sattığı öğrenildi. Bunun üzerine römorku alan kişiyle irtibata geçen jandarma ekipleri, fotoğraflarla karşılaştırma yaptı.

Özdemir'in telefon görüşmelerini de inceleyen ekipler, çalınan römorkun Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde M.M.A'nın bağ evinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, Özdemir ile ona yardım ettiği iddiasıyla Ç.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan römork, sahibi S.K'ye teslim edildi. (AA)