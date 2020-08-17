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Afyonkarahisar’da 3 bina karantinaya alındı

17 Ağustos 2020 18:41

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı.  

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararlarının yapılan filyasyon (saha çalışması) çalışması sonucu alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Filyasyon çalışmalarının ardından kent merkezinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 388 sokak, Hasan Karaağaç Mahallesi 54 sokak ve Ataköy Mahallesi 2571 sokaklardaki 3 farklı bina bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınmıştır” denildi. (İHA)

                                        

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