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Afyon'daki şehitlere lehimli açılmayan tabut

Afyon'daki patlamda şehit olan askerlerin bütünlüğünün olmaması nedeniyle cenazelerin lehimlenerek kapatılmış tabut içerisinde defnedilmesi düşünülüyor

14 Eylül 2012 11:01

Afyon'da şehit olan 25 askerden sadece 19'unun kimlikleri DNA ile tespit edilebildi. Şehitlerin beden bütünlüğünün olmaması nedeniyle cenazelerin lehimlenerek kapatılmış tabut içerisinde defnedilmesi düşünülüyor.

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, şehit cenazelerinin kimliklerinin belirlenmesi çalışması hala sonuçlandırılamadı.

Habertürk gazetesinin haberine göre, naaşların patlama nedeniyle parçalanması ve sonrasında saatler boyunca yangına maruz kalması nedeniyle kimlik tespiti güçlükle yapılıyor. Şu ana kadar sadece 19 şehit askerin DNA ile kimlik tespiti yapılabildi.

Patlama sonrasında deponun 500 metre uzağına kadar sıçrayan parçaların Ankara'ya nakledilmesine önceki güne kadar devam edildiği de ortaya çıktı. Adli Tıp kurumuna ulaşan her yeni parça için de yeni bir çalışma başlatıldı.

Şehitlerin beden bütünlüğünün olmaması nedeniyle, cenazelerin lehimlenerek kapatılmış tabut içerisinde defnedilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

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