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Afyon'daki patlamayla ilgili binbaşı tutuklandı

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olmasına neden olan patlamayla ilgili olarak Binbaşı Ali Duran tutuklandı

14 Eylül 2012 12:05

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlama ile ilgili olarak 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla askeri mahkemeye sevk edilen Binbaşı Ali Duran tutuklandı. Kıdemli Albay Veysel Özbay ile Üsteğmen Tarık Aydın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Askeri savcılık yaptığı soruşturma sonucunda, 500’üncü İstikam Ana Depo Komutanlığı 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay Veysel Özbay, Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Üsteğmen Tarık Aydın’ı, tutuklanmaları istemiyle Eskişehir’deki 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne sevk etti.

Mahkemenin tek tek ifadelerini aldığı subaylar, 248 ton el bombası ile 360 ton 175 milimetrelik merminin 2 depoya istiflendiğini anlattı. Subayların ifadelerinde 5 depoya sığacak mühimmatın 2 depoya sığdırılmaya çalışıldığını söyledikleri belirtildi.

Askeri Mahkeme 3 subaydan Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran’ın tutuklanmasına, 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay Veysel Özbay ile patlamadan kıl payı kurtulduğu belirtilen Üsteğmen Tarık Aydın’ın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan Binbaşı Ali Duran, Eskişehir’deki Askeri Cezaevi’ne konuldu.

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