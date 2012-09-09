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Afyon'da yaralanan askerler pijamalarıyla ifadeye götürüldü

Askeri ambulansla Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'na getirilen askerler, burada bir süre komutanlık binasında bekleyen aileleriyle görüştü

09 Eylül 2012 22:05

 

Afyonkarahisar'da 500'üncü İstihkam Ana Depo Komutanlığı'ndaki mühimmat deposundaki patlamadan yaralı kurtulan 8 asker, bugün patlamanın meydana geldiği cephaneliğe getirildi. Yaralı askerler daha sonra sırayla soruşturmayı yürüten askeri personel eşliğinde ifade verdi, olayın meydana geliş şekli hakkında bildiklerini anlattı.

 

Pijamalarıyla getirildi

 

23 nolu iglo tipi mühimmat deposu önünde ifade veren askerlere, olay yeri inceleme ekipleri de eşlik etti. Sol kolu sargılı, boynuna asılı ve üzerinde pijamaları bulunan yaralı asker, içi cephane dolu depoda olay hakkında bilgi verdi. Depo şeması üzerinde de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yaralı asker, daha sonra askeri ambulansla tekrar tedavi gördüğü revire götürüldü. Bu sırada basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için askeri ambulans ve araçlarla 23 nolu mühimmat deposunun önü kapatıldı.

 

'Mühimmat arama çalışmaları sürüyor'

 

Mete Saraç Kışlası içerisinde mühimmat arama çalışmaları ise devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan bomba imha ekipleri, topladıkları mühimmatı etkisiz hale getiriyor. Mühimmat arama çalışmaları kışla dışında da devam ediyor. Ataköy Mahallesi ve Kışlacık Köyü arasındaki bir bölge trafiğe kapatıldı. Yaya ve araç girişine izin verilmeyen bölgede mühimmat arama çalışması yapılıyor.

 

 

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