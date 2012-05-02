Afyon'da üç yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!

Afyon'un Çay İlçesi'nde 3 yaşındaki erkek çocuğu evinin yakınındaki bir çarşıdan kaçırılmış, ardından balık lokantalarının arkasında baygın bir halde bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunarak ambulansla Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan erkek çocuğu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktor muayenesinde, çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi.

Kaçırılma olayıyla ilgili soruşturma başlatan emniyet ve jandarma ekipleri, çocuğun baygın bulunduğu arazinin yakınında inceleme yaptı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'sinin emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Boş bir alanda çıplak olarak bulundu

Olay, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta oynayan küçük çocuk, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaçırıldı. Oğlunun kaybolduğunu farkeden baba, polis merkezine giderek yardım istedi. Polis, arama çalışması başlatırken 3 yaşındaki çocuk saat 18.00 sıralarında D-300 Karayolu’nun kenarında bulunan balıkçı lokantalarının yanındaki boş alanda çıplak ve baygın halde bulundu. Küçük çocuğı bulan restoran çalışanları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuğa tecavüz edildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine ilçede çocuğun baygın bulunduğu sokakta toplananlar olayı protesto etti. Gerginliğin görüldüğü ilçede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, öfkeli grubu güçlükle sakinleştirdi.

Olayla ilgili emniyet ve jandarmanın ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana kadar 20 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından galeyana gelen vatandaşlar, güvenlik görevlilerince yatıştırıldı.

Mardin'den Siirt'e, Bursa'dan Adana ve Antalya'ya taciz-tecavüz

2002 yılında da Mardin'de. N.Ç. adlı 13 yaşında bir kız çocuğu 24 kişinin tecavüzüne uğradı. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "sanıklarla kendi rızasıyla birlikte oldu" kararını kısmen bozmuştu. Oturmakta da güçlük çeken N.Ç, devlet korunmasına alındıktan sonra defalarca ameliyat oldu. Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra, "Utanç Davası" olarak akıllarda yer edinen davada, karara tepkiler büyük oldu. Olay 10 sene önce olduğu için, davanın "zaman aşımına" uğrama tehlikesi var. Davada 5'i tutuklu, 21'i tutuksuz sanık yargılanıyor. Bir sonraki duruşma 7 Haziran 2012 tarihinde yapılacak.

2006 yılında İzmir'de annesi ve aynı evde kaldığı üç kişinin işkencesine maruz kalan, adli tıp muayenesinde tecavüze uğradığı belirlenen 17 aylık bebek de hala unutulmuş değil.



2008'de Siirt'te 4 ilköğretim öğrencisi, yaşları 14 ile 70 arasında değişen onlarca kişinin tecavüzüne uğradı. Olayla ilgili olarak 100 erkek sorgulandı. Suçlananlar arasında arasında okul müdür yardımcısı, kızların sınıf arkadaşları, Siirt'in bazı tanınmış ailelerine mensup esnaf, bir asker ve bir polis vardı.

Mağdurlardan S.T. (16), beşinci sınıftan itibaren iki yıl boyunca okul müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu'nun tecavüzüne uğradığını öne sürdü. Kendisinden sonra sıra kız kardeşi H.T. (14) ile iki arkadaşı G.Y. ve Ş.Y'ye gelmişti. Okul müdür yardımcısından sonra, durumu öğrenen esnafın da çubuk kraker, 3-5 lira karşılığında kız çocuklarından faydalanmaya başladığı ortaya çıktı. Çocukların kendisini şikâyet ettiğini öğrenen Fahrettin Kuzu Siirt'ten kaçtıktan 19 ay sonra yakalandı. Olayın, uzun süre örtbas edildiği de anlaşıldı.

2008'de Bursa'da 14 yaşındaki B.Ç. adlı kız çocuğu o sırada Yeni Akit gazetesi yazarı olan Hüseyin Üzmez'in istismarına uğradı. Üzmez, 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 2.5 yıl tutuklu kalan 78 yaşındaki Hüseyin Üzmez, cezaevinde kaldığı süre yeterli görülerek tahliye edildi.

2009'da Siirt'te 3 yaşındaki bir kız çocuğu ile 2 yaşındaki bir erkek çocuğu tecavüze uğradı. Kız çocuğu tecavüz sonrası hayatını kaybetti, erkek çocuğu da tecavüz sonrası ölüme terk edildi. Zanlıların yaşları 13 ile 14 arasında değişen ilköğretim öğrencileri olduğu anlaşıldı. 8 erkek öğrenci, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptıkları 15 yaşındaki kız çocuğundan kendilerine çocuk getirmesini istediler. Bunun üzerine biri iki, diğeri üç yaşındaki kuzenini bu gruba teslim etti. 8 erkek öğrenci ve 15 yaşındaki kız çocuğu Çocuk Esirgeme Kurumu'nda gözlem altına alındıktan sonra, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etmek" ve "hürriyet tahdit" suçlamalarıyla tutuklandı.

2010 yılında Tunceli Ovacık'ta, zihinsel engelli 14 yaşındaki kıza tecavüz etmeye çalışan AK Parti eski il başkanı da cinsel istismardan tutuklu.

2010'da Antalya'da hırsızlık suçundan tutuklu 17 yaşındaki Z.D. Antalya'da sübyan koğuşunda önce falakaya yatırılıp dövüldü, ardından 12 gün boyunca zorla 15 kişinin anal ve oral ilişkiye zorlamasına maruz kaldı. Olay ortaya çıktıktan sonra Z.D. başka bir koğuşa götürüldü. Bu sefer de "arkadaşlarımızı niye ihbar ettin" diye bir kişinin daha tecavüzüne uğradı.

2012'de Adana Pozantı Cezaevi'nde 218 tutuklu çocuk adli mahkûmlarla aynı koğuşa konuldu. Cezaevinde gündeme gelen taciz, tecavüz ve işkence iddialarının ardından 218 tutuklu çocuk Sincan'daki Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Tecavüz dehşetini açığa çıkardığı için yeniden tutuklanan T.T.’ye 6 ayrı suçtan dava açtı ve 40 yıl hapis cezası istedi.