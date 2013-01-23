T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afyon'da rastgele girdikleri bir evde 3 kadına tecevüz ettiler

Afyon'da alkol alan 3 kişi bir eve zorla girerek biri 16 yaşında 3 kişiye tecavüz ettiler

23 Ocak 2013 13:55

Afyonkarahisar'da alkol alan üç kişi, rastgele girdikleri bir evdeki iki kadınla, 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı

Olay Afyonkarahisar’ın Sahipata Mahallesi’nde meydana geldi. Birlikte alkol alan Ramazan U., Gökhan A. ve Ahmet G., rastgele bir evin kapısını çaldı.

Kapının açılmasıyla içeriye zorla giren şüpheliler, ev sahibi 50 yaşlarındaki S.A isimli kadın ile evde misafir olarak bulunan Z.D. ve Z.D.’nin 16 yaşındaki kızı Ş.D’ye tecavüz etti.

Tecavüzden sonra evden çıkan şüpheliler, kadınların polise başvurmaları üzerine tüm kentte aranmaya başlandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan’ın bizzat ilgilendiği çalışmalar sonucu, eşkali belirlenen Ramazan U., Gökhan A. ve Ahmet G. yakalandı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ETİKETLER

tecavüzafyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24