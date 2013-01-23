Afyon'da rastgele girdikleri bir evde 3 kadına tecevüz ettiler

Afyonkarahisar'da alkol alan üç kişi, rastgele girdikleri bir evdeki iki kadınla, 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı

Olay Afyonkarahisar’ın Sahipata Mahallesi’nde meydana geldi. Birlikte alkol alan Ramazan U., Gökhan A. ve Ahmet G., rastgele bir evin kapısını çaldı.

Kapının açılmasıyla içeriye zorla giren şüpheliler, ev sahibi 50 yaşlarındaki S.A isimli kadın ile evde misafir olarak bulunan Z.D. ve Z.D.’nin 16 yaşındaki kızı Ş.D’ye tecavüz etti.

Tecavüzden sonra evden çıkan şüpheliler, kadınların polise başvurmaları üzerine tüm kentte aranmaya başlandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan’ın bizzat ilgilendiği çalışmalar sonucu, eşkali belirlenen Ramazan U., Gökhan A. ve Ahmet G. yakalandı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.