Afyon'da patlayan mühimmat deposu davasında heyet çekilme kararı aldı

Afyonkarahisar'da 25 askerin hayatını kaybettiği, 8'i asker 11 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın Eskişehir'de görülen ikinci duruşmasında, mahkeme heyeti davadan çekilme kararı aldı.

radikal.com.tr'de yayımlanan hebre göre, 1. Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülen davada savcı, tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran, Albay Veysel Özbay ve Üsteğmen Tuncay Aydın hakkında tutuklanmaları talebinde bulundu. Bu talep üzerine Binbaşı Ali Duran’ın avukatı Aydoğan Yolyapan, reddi hakim talep etti.

Usul gereği bu talebi karara bağlamak üzere duruşmada yeni mahkeme heyeti oluşturuldu ve heyetin yeni başkanı, duruşma başında hiç kimsenin izin almadan konuşmamasını isteyerek aksi davranışta bulunanları salondan çıkarabileceği uyarısında bulundu. Bu durum sonrası hayatını kaybeden askerlerin aileleri, mahkeme başkanı ve sanıklara tepki gösterdi.



Reddi hakim talebi



Yaşanan olaylar sonrası mahkeme heyeti ile taraf avukatları görüşerek reddi hakim talebi reddedildi. Bir önceki mahkeme heyetinin devam ettirdiği duruşmada, Hava Hakim Binbaşı Ahmet Mithat Acar, Hava Hakim Üsteğmen Yusuf Hatip, Hava Hakim Teğmen Cevher Eren, tarafsız olarak mahkemeyi devam ettiremeyecekleri gerekçesi ile davadan çekilmek istediklerini açıkladı. Mahkeme Başkanı Acar, çekilme isteğine ilişkin şehit yakınlarına ve tutuksuz sanıklara görüşlerini sordu.

Savcı Hava Hakim Albay Erol Er, ‘‘Çekilme konusu vicdani olduğundan bu hususu mahkemenin takdirine bırakıyoruz. Ayrıca sabah askeri mahkeme heyetine yapılan saldırılar için gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı Acar, bu davada tarafsız davranamayacakları gerekçesiyle oy birliği ile davadan çekildiklerini ve saldırıda bulunan şehit yakınları hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ’na müzekkere yazılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Bu durumda çekilme kararı ve dosyanın Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderileceği ve burada çekilme kararı kabul edilirse davanın başka bir askeri mahkemede görüleceği bildirildi. Eğer çekilme kararı kabul edilmezse duruşmaya, 8 Ekim 2013 tarihinde 1. Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde devam edilecek.