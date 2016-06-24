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Afyon'da katliam gibi kaza; aynı aileden 4 kişi öldü

Kazada araçta bulunanlardan sadece bir kişi kurtulabildi

24 Haziran 2016 21:46

Afyonkarahisar'da bir otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Navruz yönetimindeki otomobil, Sandıklı-Keçiborlu karayolunun 55. kilometresinde yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. 

Sürücü ile araçtaki çocukları Selim (19), Muhammet Emin (2) ve Miraç Yiğit (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Şerife Navruz, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından, Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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