Afyon'da çevreye saçılan fünyelerden biri patladı, 5 el bombası daha bulundu

Afyonkarahisar'daki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada çevreye saçılan fünyenin patlaması sonucu, bahçesinde ceviz toplayan çiftçi yaralandı.

Ataköy ile Kışlacık köyleri arasındaki bahçesinde ceviz toplayan Veli Konak, yere düşmüş ürünleri aldığı sırada, bahçesine savrulan fünyeye dokununca patlama meydana geldi. Yaralanan Konak, yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil servis nöbetçi uzmanı Dr. Funda Akdeniz, fünye patlaması sonucu Konak'ın vücudunun çeşitli bölümlerine küçük şarapnel parçalarının saplandığını, yaralarının yüzeysel, sağlık durumunun ise iyi olduğunu, kontrol amacıyla geceyi hastanede geçireceğini söyledi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bahçede inceleme yaptı.

5 el bombası bulundu

Ataköy sakinlerinden Şerife Çelik ise domates toplamak için bahçeye girdiğinde el bombalarını fark ettiğini söyledi. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine gelen polisin, arazisinde 3, yol kenarında 1 el bombası bulduğunu, daha sonra da çatıda fark ettikleri 1 el bombasını aldığını söyledi.

Çelik, patlayıcı olduğundan korktukları için bahçelerine giremediklerini, toplayamadıkları için ürünlerinin çürümeye başladığını belirtti.

Ataköy Muhtarı Muharrem Özdemir, çiftçilerin korkudan tarlaya giremediğini, ürünlerini sulayamadığını ve toplayamadığını söyleyerek, bölgede çevreye saçılmış mühimmat için geniş bir tarama yapılmasını istediklerini ifade etti.