Afyon'da '4. Murat yasakları' resmen başladı!

Afyonkarahisar Valiliği'nin aldığı, 'açıktan alkol kullanımı ve alkol satışı yasağı' resmen başladı. Uygulamanın ilk gününde park, yol kenarları ve araçlarında alkol alan 25 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 169'ar lira ceza uygulandı.

Valiliğin konuyla ilgili genelgesinde, il sınırları içinde açık alanlarda ve özel araçlarda kullanılan alkolün, istenmeyen durumlara neden olduğu belirtildi. Genelgede, ’kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, il ve ilçe sınırları içerisinde veya meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde, umuma mahsus park ve bahçelerde, umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda ve her çeşit taşıma araçlarının içinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane, terk edilen yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri, içerisinde çeşitli işyerleri olan 24 saat açık işhanı merdiven boşlukları ve boş alanlarında alkollü içeceklerin içilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Yasağın piknik alanlarını da kapsaması tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Vali İrfan Balkanlıoğlu, genelgeden piknik alanlarını çıkardığını duyurdu. Yasağın sadece Afyonkarahisar ’ı bağlayacağını belirten Balkanlıoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Yasak, Kabahatler Kanunu kapsamındadır. Eski mevzuata göre piknik alanlarında alkol tüketmek yasaktı. Bu maddenin üzerini çizdim. Yani piknik alanlarında alkol tüketimi yasak değil. Her yer yasakmış gibi bir algılama oldu. Böyle bir şey yok. Piknik alanlarıyla ilgili tasarı önüme geldiğinde sadece onu çizmiştim. Yasak alanlar, üzerini çizdiğim halde kayıtlara öyle geçmiş. Onu düzelttim. Ruhsatlı yerlerde, kapalı mekanlarda alkol tüketmek yasak değil. Eskiden nerelerde serbestse yine serbest. Eskiden nerelerde yasaksa, yine yasak. Yasak sahalar içinde piknik alanları yok."

25 kişiye ceza kesildi

Afyonkarahisar Valiliği’nin 24 Nisan’da aldığı karar, 13 Mayıs itibarıyla resmen uygulanmaya başlandı. Bu konuda gelen ihbarları tek tek değerlendiren Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kabahatler Kanunu’nda yer alan ’Emre Aykırı Davranış’ suçunu işleyen kişiler hakkında 169 lira ceza uyguladı. Kararın uygulanmaya başladığı ilk gün 25 kişiye ceza kesildi. Uygulama sonucu kesilen cezaların 18’inin Hıdırlık Tepesi çevresinde alkol alanlara uygulandığı kaydedildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kasım Korkut, açık alanda alkol tüketim yasağı uygulamasının kararlı ve tavizsiz şekilde yürütüleceğini vurguladı. Afyonkarahisar Valiliği’nin il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla gerekli önleyici tedbirleri almak adına bu yasak kararını aldığını belirten Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut, "Ekiplerimiz kararın uygulanması hususunda kararlı ve tavizsiz şekilde aralıksız çalışmalarını sürdürecek" dedi.