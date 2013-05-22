Afyon Valisi'ne 800 bin liralık makam aracı kiralandı

25 askerin öldüğü cephanelik patlaması sırasındaki hediye verme görüntüleri ile tepki gören Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu için 10 bin liraya makam aracı kiralandı.

Afyonkarahisar Valilisi İrfan Balkanlıoğlu'nun kullandığı Mercedes marka makam otomobilinin 1,5 milyon kilometreyi geçmesi ve sık sık arızalanması üzerine yerine, yeni makam aracı tahsis edildi.

Satın alınmak yerine aylık 10 bin Liraya kiralanan 'Audi A8 L' marka otomobil, valiliğe teslim edildi.

Aracın kirası ise İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu Afyon Jeotermal Turizm (AFJET) tarafından ödenecek.

Vali İrfan Balkanlıoğlu'na, İl Özel İdaresi bütçesinden 100 bin Liraya, Eylül 2011'de de BMW X5 marka cip alınmıştı.

25 asker öldüğünde verdiği hediyelerle tepki toplamıştı

Vali İrfan Balkanlıoğlu, daha önce de 25 askerin yaşamını yitirdiği 7 Eylül 2012 tarihindeki cephanelik patlamasında şehre gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e, Afyon mermerinden yapılmış bir satranç takımı, el dokuması Bayat kilimi ve üzerinde Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden olan Utku Anıtı figürünün bulunduğu hediyeler vermiş ve bunun fotoğraflarını da internet sitesinde yayınlamıştı.

Necdet Özel, 'Vali'nin ani davranışı' demişti

Yaşanan acı olayın ardından hediyeler sunma görüntüleri kamuoyunda tepkilere yol açınca, açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, ''Sayın Vali'nin makam odasında sergilenen davranışın görüntülenmesi ve görüntünün Valilik sitesinde yayımlanması ve bu yayım üzerine medya kuruluşlarında yer alan yorumlar beni son derece rahatsız etmiş ve zaten var olan üzüntüme üzüntü katmıştır. Sayın Vali'nin şahsına ve makamına nezaketsizlik olmasın düşüncesiyle ani gelişen davranış karşısında herhangi bir reaksiyon gösteremedim'' demişti. Valilik sitesinde yayınlanan fotoğraflar ve haber de daha sonra kaldırılmıştı.

'Hayat devam ediyor, acımız varken ara mı verelim' demişti

Vali Balkanlıoğlu ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Ziyaretimize gelen tanıtım potansiyeli olan popüler kişilere yöre halkına ekonomik katkı için lokum, sucuk gibi ürünlerden hediye ediyoruz. Amacımız tanıtım yapıp yöredeki yoksul insanlara gelir kapısı sağlamak. Genelkurmay Başkanı gibi popüler bir isim gelmiş. Küçük maddi değeri olmayan bir hediye verdik. Genelkurmay Başkanımız çevresi olan bir insan. Bir yere o kilimi koysa, biri de 'Nereden aldınız' diye sorup Afyon'a gelip satın alsa fakir insanlar nasiplenecek. Emrivaki yapıp eline tutuşturmuşuz. Hayır mı diyecekti. Hayat devam ediyor. Bir acımız varken buna ara mı verelim?"