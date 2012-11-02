Afyon Valisi, danışmanının işine son verdi!

25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasının ardından incelemelerde bulunmak üzere gittiği Afyon'da, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e kilim, plaket veren Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun danışmanı kovuldu.

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e plaket ve kilim hediye eden Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu, danışmanı İsa Kuş'un işine son verdi.

hurriyet.com.tr'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; İsa Kuş'un yerine Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı muhabiri Afyon temsilcisinin atanacağı ileri sürüldü.

Vali Balkanlıoğlu, olaydan sonra kendisine bir hafta izin verdiği Kuş'un işine 19 Ekim'de son verdi. Hukuki yollardan hakkını arayacağını belirten Kuş, haber ve fotoğrafların internet sitesine konulacağından Vali Balkanlıoğlu'nun da haberinin olduğunu söyledi.

Valilik Basın Bürosu’nda sözleşmeli olarak çalışan İsa Kuş’un yerine Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Afyon Temsilcisi Mesut Mercan’ın getirileceği öğrenildi. Mercan'ın kadrolu olarak atamasının yapıldığı iddia edildi.