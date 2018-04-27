Afyon, Burdur ve Elbistan Şeker Fabrikaları satıldı!

Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, 725 milyon TL'ye Afyon Şeker fabrikasını satın aldı. Burdur Şeker Fabrikası ise, ihalede en yüksek teklif olan 487 milyon lirayı teklif eden Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu'na satıldı.

En yüksek kotaya sahip fabrikalardan biri olan Afyon Şeker Fabrikası ihalesi 400 milyon lira açıldı.

İlk elemeli turda Torunlar Gıda elendi. Fiyat 635 milyon liraya çıktı. İkinci turda Özbey Holding elendi fiyat 680 milyon liraya çıktı.

Son elemeli turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi ve fabrikayı satın aldı.

Burdur Şeker Fabrikası da satıldı

Türkşeker'e ait Burdur Şeker Fabrikası, ihalede en yüksek teklif olan 487 milyon lirayı teklif eden Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu'na satıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. İki elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 405 milyon lira, asgari artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 487 milyon lira ile Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu verdi.

Teknik olarak biten ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Elbistan Şeker Fabrikası, Mutlucan'ın

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Elbistan Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. İki elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 297 milyon lira, asgari artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.