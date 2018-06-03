Afyon Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'ne yükselen Afyon Belediyespor Basketbol Takımı, şampiyonluk kutlaması yaptı. Kutlamalara katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Türkiye Basketbol 1\'inci Ligi (TBL) play- off finali dördüncü maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji\'ni 74-70 yenerek seriyi 3-1 kazanan ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne yükselen Afyon Belediyespor, Afyonkarahisar\'da taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı. Afyonkarahisar Anıtpark önünde toplanan binlerce taraftar şampiyon takımı karşıladı. Kutlamalarda Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

\'BUNLARI SÖYLEDİĞİMİZDE GÜLÜYORLARDI\'

Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın spor alanında önemli bir yol kat ettiğini söyledi. Afyonkarahisar\'a spor alanında muhteşem entegre tesisler kurduklarını aktaran Eroğlu, \"İnşallah bunu daha da mükemmel hale geleceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Belediye Başkanım Burhanettin Bey ile birlikte mükemmel hale getirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu yıl Dünya Motokros Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacağız. Hatırlarsanız şunu söylemiştik; Afyonkarahisar termal turizmde şampiyon olacak ve oldu mu? Sağlık turizmde şampiyon olacak dedik, oldu mu? Spor turizminde şampiyon olacak dedik, oldu mu? Biz bunları söyleyince millet güldü\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DEKİ EN İYİ 16 KULÜPTEN BİRİSİYİZ\'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da Afyonkarahisar\'da son 4 yılda futbol, voleybol ve basketbolda önemli yol kat edildiğini vurguladı. Basketbolda Türkiye\'deki en iyi 16 kulüp arasında yer aldıklarını kaydeden Çoban, \"Futbolda 4 yılda Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükseldik. Voleybolda 3 yılda en üstteki olan Efeler Ligi. Futbolda en üstteki 36 ilden birisiyiz. Voleybolda Türkiye\'de en üstteki 12 ilden bir tanesiyiz. Basketbolda da tarihi başarıyla Türkiye\'deki 16 kulüpten birisiyiz\" diye konuştu.

BAKAN EROĞLU KUPAYI HAVAYA KALDIRDI

Konuşmaların ardından Afyon Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Çetinbaş, şampiyonluk kupasını Bakan Eroğlu\'na verdi. Bakan Eroğlu da Vali Tutulmaz, Başkan Çoban, protokol üyeleri, basketbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetle birlikte kupayı havaya kaldırarak şampiyonluğu kutladı. Bakan Eroğlu o kutlama anlarını kendi cep telefonuyla da görüntüledi. Bakan Eroğlu, basketbolcularla da özçekim yaptı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşkuyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kutlama alındaki taraftarlardan detay

- Şampiyon basketbolcular otobüsle gelirken

- Kulüp Başkanı Çetinbaş kupa ile araçtan inerken

- Protokol heyetinin basketbolcuları karşılaması

- Basketbolcuların, teknik heyetin, yönetim kurulu üyelerinin taraftarları selamlamaları

- Bakan Eroğlu\'nun kutlamalara katılarak taraftarları selamladı

- Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri basketbolcuları tebrik ederken

- Kupayı kaldırırlarken

- Taraftarların coşkusu

- Havai fişek gösterileri

- Bakan telefonu ile o anları çekerken

- Bakan basketbolcuların çektiği özçekim de yer alırken

- Bakan Eroğlu konuşması

- Kupadan detay

- Başkan Çoban konuşması

- Kupayı Bakan Eroğlu ve beraberindekiler tekrar kaldırırken

- Basketbolcular kupayı kaldırırken

(FOTOĞRAFLI)