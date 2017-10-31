Afşin'de trafik kazası: 4'ü polis, 5 yaralı

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin İlçesi\'nde, polisleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4\'ü polis memuru, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Afşinbey Caddesi\'nde meydana geldi. Ahmet Şahin yönetimindeki 46 HS 527 plakalı minibüs ile polis memuru 24 yaşındaki Mehmet Kantarcı\'nın kullandığı 46 D 8904 plakalı sivil polis minibüsü Sanayi Kavşağı\'nda çarpıştı. Kazada, sürücülerle minibüste bulunan 3 polis yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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