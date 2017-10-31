T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afşin'de trafik kazası: 4'ü polis, 5 yaralı

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde, polisleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü polis memuru, 5 kişi yaralandı

31 Ekim 2017 19:08

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin İlçesi\'nde, polisleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4\'ü polis memuru, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Afşinbey Caddesi\'nde meydana geldi. Ahmet Şahin yönetimindeki 46 HS 527 plakalı minibüs ile polis memuru 24 yaşındaki Mehmet Kantarcı\'nın kullandığı 46 D 8904 plakalı sivil polis minibüsü Sanayi Kavşağı\'nda çarpıştı. Kazada, sürücülerle minibüste bulunan 3 polis yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sıtkı GÖNENAFŞİN Kahramanmaraş DHA KAHRAMANMARAŞ AfşinKazaAfşinbey CaddesiAhmetHSMehmet KantarcıSanayi KavşağıKazadaYaralılarAfşin Devlet HastanesiAcilFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24