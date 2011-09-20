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Afroditten ilk örnek 20 gün sonra

Kıbrıs Rum yönetimi adına, Doğu Akdeniz’de "Afrodit" adı verilen "12. parselde", Noble Energy şirketinin

20 Eylül 2011 03:00

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi adına, Doğu Akdeniz’de "Afrodit" adı verilen "12. parselde", Noble Energy şirketinin pazar akşamı başladığı petrol ve doğalgaz sondajından ilk örneklerin 15-20 gün içinde alınması bekleniyor.

Kıbrıs Rum basını, Noble Energy şirketinin Güney Kıbrıs açıklarındaki "12. parsel"e yerleştirdiği sondaj platformunun çalışmalara pazar gecesi başladığını, Rum yönetimi sessizliğini korurken, ilgili haberin yabancı medya tarafından verildiğine işret etti. 



Rum Politis gazetesi, "ilk göstergelerin 15-20 gün içinde alınacağını" belirttiği haberinde, "hidrokarbon yataklarının büyüklüğü ve kalitesine ilişkin güvenilir bilgilere 60-90 gün içerisinde ulaşılacağını, ancak deniz dibindeki zemin katmanlarından alınacak örneklerin analiz edilmesiyle 15-20 gün gibi kısa bir sürede de öğrenilebileceği bilgileri bulunduğunu" aktardı.

Rum basın haberlerine göre, sondaj çalışmalarının başladığı nokta Limasol’a 160 kilometre (80 deniz mili) mesafede. Platforma helikopterle 45 dakikada ulaşılıyor. Söz konusu bölgede su derinliği 1650 metre ve sondajın ulaşacağı toplam derinlik 5 bin 800 olacak.

Haberlere göre, başlamış olan birinci sondajın yakınında iki sondaj deliği daha açılacak. İkinci sondaj deliği, ilk sondajda elde edilecek bulguların teyidi maksadıyla, üçüncü sondaj ise çok daha derine yapılacak ve ana amaç petrol aramak olacak.



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