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Dünya

Afro Barbie tutmadı!

Bazı çevreler Barbie bebeklerin ‘yeterince siyahi’ olmadığını savundu.

10 Ekim 2009 03:00

Mattel’in piyasaya sürdüğü yeni siyahi Barbie bebekler tartışma yarattı. Bazı çevreler bebeklerin ‘yeterince siyahi’ olmadığını savundu.

Oyuncak devi Mattel firması, yeni nesil siyah Barbie bebekleri piyasaya sürdü.
1960’lı yıllarda satışa çıkan ve “normal Barbie’nin siyaha boyanmış hali” olarak nitelendirilen bebeklerden çok daha farklı ve gerçekçi olan seri, kendisi de siyah olan Barbie tasarımcısı Stacey McBride-Irby tarafından tasarlandı.

Saçlara eleştiri

“So In Style” adı verilen serideki Grace, Kara ve Trichelle adlı bebekler, daha dolgun dudaklar, daha geniş birer burun ve belirgin elmacık kemiklerine sahip olacak şekilde üretildi.
Ancak yeni tasarımlar, saç biçimleri ve fiziksel özellikleri nedeniyle tartışma yarattı.
Bazı çevreler, bebeklerin saçlarının düz ve uzun olmasının “yeterince siyahi” olmadığını iddia ederken, bir kısım da “ince bel, büyük göğüs, uzun bacak” üçlemesinin gerçek dışı olduğunu savundu.

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