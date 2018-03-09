Afrin'in Meryemeyn köyüne hava bombardımanı (2)

MERYEMEYN KÖYÜ ÖZGÜRLEŞTİ

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) teröristlerden arındırmak için operasyon başlattığı Afrin’in Meryemeyn köyü de teröristlerden temizlenip özgürleştirildi.