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Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (6)

HATAY VALİLİĞİ'NDEN 'BAYRAK ASILMASI' DAVETİ Hatay Valiliği, TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekat' nedeniyle vatandaşların ev ve işyerlerine bayram asılmasını istedi

21 Ocak 2018 15:49

HATAY VALİLİĞİ\'NDEN \'BAYRAK ASILMASI\' DAVETİ
Hatay Valiliği, TSK\'nın Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekat\' nedeniyle vatandaşların ev ve işyerlerine bayram asılmasını istedi. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:
\"Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00\'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin\'e yönelik olarak \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatılmıştır. Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize İlimizin maddi manevi desteğini bildirmek anlamında Hatay\'ımız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bayraklarımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya bütün Hataylı hemşerilerimizi davet ediyoruz.\"    

 

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